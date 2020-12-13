"У нас уже были страшные годы имени братьев Кличко". Фанаты против боя Джошуа – Усик

После победы британца Энтони Джошуа над болгарином Кубратом Пулевым президент WBO Франциско Валькарсел намекнул, что в следующем поединке британец должен встретиться с обязательным претендентом Александром Усиком. Есть только два исключения – реванш с Руисом или Пулевым. Джошуа – Пулев: видео нокдаунов, нокаута и полная запись боя.

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Такой вариант явно не входит в планы Джошуа, ведь он намерен встретиться с Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. А что об том думают фанаты бокса? Приводим самые яркие комментарии в Twitter:

Почему Усик должен получить шанс? Насколько я понимаю, после смены весовой категории нужно начинать с самого низа. Во всяком случае, он должен бороться с Уайлдером в отборочном поединке за право драться с Джошуа или Фьюри.

Объединительный бой масштабнее, чем думает WBO?! Посчитайте суммы за бой Фьюри – Джошуа и Джойс – Усик.

Есть простое решение... Усик отходит в сторону, Фьюри и Джошуа оспаривают звание абсолютного чемпиона и Усик получает гарантированного победителя! Если ЭйДжей и Фьюри проведут матч-реванш, пояс WBO все равно освободится! Усик в выигрыше, чтобы ни случилось!

WBO пытается заблокировать самый большой бой в боксе. Позор.

Представьте, что вы пытаетесь заблокировать историю и остаться без супербоя Фьюри – Джошуа. Людей не волнуют пояса с буквами. Их слишком много и все слишком политизировано. Они хотят видеть бои лучших с лучшими. Бокс постоянно пытается отпугнуть болельщиков.

Не балуйтесь, вы будете ответственны за то, что не состоится крупнейшее объединение в супертяжелом весе. Я вместе с другими фанатами бокса буду бойкотировать WBO. Победитель Фьюри – Джошуа сразится с Усиком – это здравый смысл!

При всем уважении... Фанатам наплевать на обязательный статус Усика. Пожалуйста, сделайте исключение и позвольте самому большому спортивному событию Великобритании случиться. Мир требует объединительного боя.

Это фанатам Джошуа наплевать на обязательный статус Усика. Любители бокса понимают, что Усик свергнет Джошуа.

Я надеюсь, что это намек на хорошую компенсацию, а не попытка заблокировать первый объединительный бой в хэвивейте за десятилетия... просто сделайте пояса WBO Super и WBO Regular... Усик и Джойс определят регулярного чемпиона, а затем он сразится с абсолютным чемпионом... Все просто.

Усик уже был абсолютным чемпионом в крузервейте. Он хочет пояс в супертяжелом весе. Джошуа будет защищаться от него или он будет сражаться с Фьюри без пояса. Все просто.

Почему бы просто не выбросить все пояса в мусор... Я уверяю, фанатов не интересует, кто чемпион... Для нас главное бои, где лучшие сражаются с лучшими!

Фьюри против Джошуа! Это все, что мы хотим видеть. У нас уже были страшные годы правления скучного бокса имени братьев Кличко! Мне очень нравится Усик, но ему нужно дождаться своей очереди.

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов:

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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