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Торги с Усиком: промоутер придумал хитрую схему, чтобы украинец отпустил Джошуа

14 декабря, 20:39

Елена Павлова Елена Павлова

Эдди Хирн организует титульный бой Александру через две недели после битвы чемпионов

Что только не пытается придумать британский промоутер Эдди Хирн, чтобы его подопечный Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) провел следующий бой с чемпионом мира WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), но при этом сохранил свои четыре титула. Хотя WBO неумолима: либо Джошуа дерется с Усиком, либо отказывается от пояса организации.

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Сегодня появилась свежая информация, что украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) может провести поединок за вакантный титул чемпиона WBO в супертяжелом весе через две недели после боя между британцами Джошуа и Фьюри. Как сообщает BoxingScene, такое предложение украинцу собирается сделать Хирн, который является вторым промоутером Усика.

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

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Хирн хочет, чтобы пояс WBO все-таки стоял на кону объединительного поединка Джошуа – Фьюри, но сразу после кассовой схватки победитель откажется от него. А соперником Усика будет Джо Джойс или бывший чемпион из Новой Зеландии Джозеф Паркер. Но если новым абсолютным чемпионом станет Фьюри, будет тяжело уговорить эксцентричного Тайсона отдать пояс.

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Ранее мы сообщали, что фанаты выступают против боя Джошуа – Усик.

Смотрите, как Александр Усик тренировался перед боем с Чисорой

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

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боксер WBO Александр Усик супертяжелый вес промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн
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