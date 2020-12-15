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Промоутер Фьюри объяснил, как выберут место боя с Джошуа

15 декабря, 14:52

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Френк Уоррен подтвердил, что все решит финансовая сторона дела

Объединительный бой в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа кажется делом практически решенным. Накануне промоутер придумал хитрую схему, чтобы Усик отпустил Джошуа. Стороны уже начали обсуждать детали контракта и думать о месте проведения "файта". Причем, далеко не факт, что британцы сойдутся в битве у себя на родине.

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Промоутер Фьюри, британец Френк Уоррен, пожаловался в комментарии TalkSport, что во время строгих правил из-за коронавируса вряд ли удастся организовать поединок на Туманном Альбионе:

"На данный момент крупнейшая проблема – это COVID. Нам хотелось бы получить разрешение на большое количество зрителей на бой в Великобритании. Однако, учитывая, как все развивается, я не думаю, что это случится еще весной.

Мы получили предложения из разных стран со всего мира, желающих провести бой еще до пандемии. Некоторые из них и сейчас начали переговоры. Я вполне уверен, что это будет сделка на два боя. Но нельзя провести поединок в Великобритании, пока не будут сняты коронавирусные ограничения. Так что все зависит от того, где будут самые большие доходы".

В эти дни в Англии снова запретили болельщикам посещать футбольные матчи, хотя недавно начали пускать по 2000 зрителей. Напомним, что год назад Джошуа матч-реванш с Руисом провел в Саудовской Аравии, где боксерам обеспечили высокие гонорары.

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Смотрите, как Усик тренировал реакцию монетами:

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram
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бой бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа место боя
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