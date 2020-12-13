Джошуа нокаутировал Пулева в девятом раунде. Болгарин четырежды побывал в нокдауне

Сегодня в Лондоне состоялся поединок за титулы чемпиона мира WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. Обладатель титулов Энтони Джошуа защищал их п в бою против претендента из Болгарии Кубрата Пулева. Мы проводили онлайн боя Джошуа – Пулев с подробным описанием каждого раунда.

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Уже в третьем раунде Джошуа дважды отправлял Пулева в нокдаун. При этом, во втором случае – после сумасшедшего апперкота, от которого в свое время пострадал Владимир Кличко. Впрочем, Пулев сумел восстановиться и продержаться до девятого раунда, где дважды подряд побывал в нокдауне и после второго не решился подняться на ноги.

Теперь у Джошуа есть три варианта. Первый – это провести объединительной бой портив Тайсона Фьюри, чего оба так сильно хотят. Второй – встретиться с обязательным претендентом по линии WBO Александром Усиком и третий – все же боксировать с Фьюри, однако отказаться от пояса WBO, который могут разыграть Усик и Джо Джойс.

Смотрите, как Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов:

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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