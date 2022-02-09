Смешно: Фьюри сравнил Усика с Уайлдером

Весенний поединок Фьюри – Усик сорвался. Но может состояться в конце года, и Цыганский король не устает подогревать к нему интерес.
Фьюри уже не раз заочно оскорблял Усика, в частности, обвинив в употреблении стероидов. Теперь же Тайсон заявил, что украинец – никто в сравнении с Деонтеем Уайлдером, которого Фьюри нокаутировал в двух последних боях.
"Сложнее ли Усик для меня, чем Уайлдер? Конечно же, нет. Вы шутите? Уайлдер – самый мощный панчер в истории бокса. А что может Усик? Танцевать на ринге и убегать от меня?"
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"Шлеп-шлеп-шлеп от Усика – это не причинило Джошуа вообще никакого урона. И Усик однозначно не нанесет урон такому парню, как я. Я его уничтожу. Он крузер, даже нет – средневес. В любителях Усик выступал в среднем весе – 75 кг. А я уже в 11 лет был супертяжем", – похвастался Тайсон Фьюри в интервью каналу Dubai Eye 103.8 Sport.
Напомним, что в апреле Фьюри должен провести защиту титула WBC с Диллианом Уайтом, а Усик, скорее всего, в мае проведет реванш с Джошуа.
В случае побед Фьюри и Усика в этих боях, в конце 2022 года возможен их поединок за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.
Смотрите, как Усик и Фьюри победили своих соперников в 2021-м
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