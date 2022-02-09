Смішно: Ф'юрі порівняв Усика з Вайлдером

Весняний поєдинок Ф'юрі – Усик зірвався. Але може відбутися наприкінці року, і Циганський король не втомлюється підігрівати до нього інтерес.
Ф'юрі вже не раз заочно ображав Усика, зокрема, звинувативши того у вживанні стероїдів. Тепер же Тайсон заявив, що українець – ніхто порівняно з Деонтеєм Вайлдером, якого Ф'юрі нокаутував у двох останніх боях.
"Чи складніший Усик для мене, ніж Вайлдер? Звісно ж, ні. Ви жартуєте? Вайлдер – найпотужніший панчер в історії боксу. А що може Усик? Танцювати на рингу і тікати від мене?"
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"Шльоп-шльоп-шльоп від Усика – це не завдало Джошуа взагалі ніякої шкоди. І Усик однозначно не завдасть шкоди такому хлопцеві, як я. Я його знищу. Він крузер, навіть ні – середньоваговик. У любителях Усик виступав у середній вазі – 75 кг. А я вже в 11 років був суперважем", – похвалився Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю каналу Dubai Eye 103.8 Sport.
Нагадаємо, що у квітні Ф'юрі має провести захист титулу WBC з Ділліаном Вайтом, а Усик, найвірогідніше, у травні проведе реванш із Джошуа.
У разі перемог Ф'юрі та Усика в цих боях, наприкінці 2022 року можливий їхній поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у хевівійті.
Дивіться, як Усик та Ф'юрі перемогли своїх суперників 2021-го
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