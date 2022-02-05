Усик – Джошуа: нещадний прогноз Ф'юрі

Циганський король переконаний, що Ентоні Джошуа вдруге програє Олександру Усику, і на цьому кар'єру Ей-Джея закінчиться

Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

Той факт, що Тайсон Ф'юрі назвав своїм суперником у наступному бою у квітні Ділліана Вайта, не заважає йому продовжувати критикувати решту гігантів суперважкої ваги.

Циганський король пророкує Ентоні Джошуа сумну долю в майбутньому реванші з Олександром Усиком, який у вересні сенсаційно здолав Ей-Джея у Лондоні.

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"Йому не перемогти Усика в наступному бою, кар'єрі Джошуа кінець", – сказав чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю ESPN.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

"Джошуа – старий безглуздий безхатченко. Його стусанами проштовхали до золота на Олімпіаді в Лондоні, нахабно пограбувавши кубинця в першому бою. Щойно Джошуа поїхав до США, де відбуваються справжні бої, він був знищений товстим хлопцем (Руїсом), який готувався до бою два тижні".

Ф'юрі, Усік та Джошуа / Фото: REUTERS

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"Джошуа бився з боксером (Усиком), який вдвічі легший за нього і на 30 сантиметрів нижче, і той його перебоксував. Він навіть не спробував виграти, тому для мене він нікчемний мішок", – додав Ф'юрі.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

За словами промоутера Олександра Усика, реванш українця з Джошуа відбудеться наприкінці травня – на початку червня. Варіантами місця проведення бою називаються Лондон, Саудівська Аравія і, з меншими шансами, Київ.

Згадаймо, як Усик виграв у Джошуа у вересні