Бий своїх, щоб чужі боялися: Усик дебютував у футболі та ледь не покалічив одноклубника

Олександр Усик дебютував у професійному футболі! Чемпіон світу з боксу вийшов на поле у матчі Полісся – Верес на зборах у Туреччині

Усик дебютував у футболі / Фото: Колаж: Сьогодні

В очікуванні рішення по реваншу з Ентоні Джошуа Усик приєднався до житомирського Полісся. Дебют мав відбутися раніше, але втрутилася погода.

Футболіст увійшов до складу команди на товариський турнір Winter Cup у Туреччині. А сьогодні відбувся його дебют у футболі.

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Усик вийшов на поле у другому таймі, замінивши ексгравця збірної України Філіпа Будковського. Усик розім'явся на брівці, провівши за звичкою бій з тінню, а з виходом на газон перехрестився.

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Боксер не встиг проявити себе позиції центрального форварда. Проте Полісся ще до виходу Усика на поле вийшов уперед і втримав перевагу до самого фінального свистка – 2:1.

До речі, одразу після завершення матчу стався кумедний момент. Усик йшов вітати з перемогою одноклубника і випадково наступив йому на ногу. Тільки уявіть – 100 кг ваги та ще й із шипами! Втім, боксер відразу вибачився.

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Зазначимо, що промоутер Усика Олександр Красюк негативно поставився до переходу боксера у футбол. Красюк оцінив ризики цього заходу.