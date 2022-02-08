Ждать осталось недолго: промоутер назвал дату и место проведения реванша Усик – Джошуа

О реванше между Усиком и Джошуа стало известно сразу же после первого боя. Но в переговоры вмешался чемпион WBC Тайсон Фьюри.
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Стороны хотели организовать объединительный поединок, но в итоге Фьюри дал заднюю, выбрав бой против Диллиана Уайта, а Усик и Джошуа потеряли кучу времени. Теперь им уже ничего не мешает.
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"Ясно, что Эй-Джей будет драться с Усиком, что является его предпочтительным выбором. В мае вы увидите этот бой", – сказал Эдди Хирн, которого цитирует bbc.com.
Джошуа, уступивший Усику в сентябре, планировал провести бой в апреле, но поиск нового тренера и длительные переговоры с чемпионом WBC Фьюри вынудили отложить его.
Первый бой состоялся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Хирн подтвердил, что Великобритания остается желаемым местом для реванша.
"Есть Великобритания, Америка, Ближний Восток – у нас были предложения по этому бою со всего мира. Я хотел бы провести его в Великобритании, посмотрим", – добавил промоутер.
Пока же Джошуа бросил вызов Усику: британцу не дают покоя футбольные успехи украинца. Энтони Джошуа нужно срочно заявлять за одну из команд на турнире Winter Cup. Экс-чемпион мира собирается сразиться с украинцем на футбольном поле.