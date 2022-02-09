Поветкин тебя завалит! Усику пригрозили в России

Катмен российского супертяжеловеса Александра Поветкина считает, что у того были бы хорошие шансы на победу над Александром Усиком

Усик vs Поветкин / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще никто на профи-ринге, включая Энтони Джошуа, не смог победить Александра Усика.

Однако в России уверены, что их 42-летний боксер Александр Поветкин справился бы с украинцем.

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"Дело в том, что они по антропометрии близки – по росту, по длине рук, по всем этим вещам. Усику неудобно будет драться с боксером со схожей антропометрией, потому что он не сможет между рук накидать", – заявил катмен Поветкина Дмитрий Лучников в комментарии Студии бокса Виктора Ялымова.

Александр Усик / Фото: Instagram

Александр Поветкин / Фото: AFP

"У Поветкина был бы хороший шанс. Если вспомнить его бой с Уайтом, я думаю, Саня Усик не сдержал бы такой удар, который есть у Поветкина. Да и Джошуа в поединке с Поветкиным нормально качало, а британец тогда совершенно не пробит был. Наверное, в бою Усик – Поветкин я ставлю больше на Поветкина", – добавил Лучников.

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Отметим, что летом прошлого года Поветкин заявил о завершении карьеры. Но позже признался, что готов ее возобновить: "Я бы хотел еще побоксировать, если здоровье будет позволять".

Усик vs Поветкин

Напомним, в 2013-м Поветкин проиграл в Москве Владимиру Кличко, но, как заявил недавно тренер россиянина, тот бы выиграл у Кличко-младшего, если бы больше финтил в ринге.

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В 2013-м Кличко размазал Поветкина в Москве / Фото: Getty Images

Что касается Усика, то он уже дрался с представителем РФ на профи-ринге, в 2018-м вчистую одолев Мурата Гассиева.