Поплыл, как желе: боксер не мог стоять на ногах после нокаута

Начинающий японский боксер Юки Онака одержал вторую победу на профессиональном ринге. Сегодня утром он нокаутировал своего соотечественника Синсуке Нисии во втором раунде.
Онака увернулся от удара соперника и тут же пробил с левой в челюсть. Нисии рухнул на канвас и при этом ударился затылком. Тем не менее, он сумел подняться на ноги, но едва стоял. Рефери пришлось ловить боксера, чтобы он снова не упал – "ватные" ноги совсем его не держали.
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