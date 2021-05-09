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Поплыл, как желе: боксер не мог стоять на ногах после нокаута

9 мая, 12:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Во время боксерського поединка в Японии боксер не смог стоять на ногах после нокдауна. Рефери поймал бедолагу и остановил поединок

Начинающий японский боксер Юки Онака одержал вторую победу на профессиональном ринге. Сегодня утром он нокаутировал своего соотечественника Синсуке Нисии во втором раунде.

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Онака увернулся от удара соперника и тут же пробил с левой в челюсть. Нисии рухнул на канвас и при этом ударился затылком. Тем не менее, он сумел подняться на ноги, но едва стоял. Рефери пришлось ловить боксера, чтобы он снова не упал – "ватные" ноги совсем его не держали.

Смотрите яркие нокауты:

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