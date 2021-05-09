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Рефери засчитал нокаут боксеру, шедшему в атаку. Куда он смотрел?

9 мая, 09:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спорным решением завершился поединок за титул WBO в первом наилегчайшем весе на разогреве у битвы Альварес – Сондерс. Рефери остановил бой в девятом раунде, хотя бойцы в тот момент обменивались ударами

Элвин Сото и Кацунари Такаяма

Элвин Сото и Кацунари Такаяма / Фото: Getty Images

Помните скандальный бой сына Рамзана Кадырова, когда ему подарили победу в момент, когда соперник шел в атаку? Сегодня произошел подобный инцидент, но только в профессиональном боксе на глазах у 70 тысяч зрителей!

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В андеркарте боя Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс на ринге сошлись мексиканец Элвин Сото и японец Кацунари Такаяма. На кону боя стоял титул чемпиона мира по версии WBO в первом наилегчайшем весе.

24-летний Сото смотрелся лучше своего 37-летнего соперника, тем не менее японец сдаваться не собирался. Но другого мнения был рефери в ринге В девятом раунде он по непонятной причине решил остановить бой, когда боксеры пошли в размен ударами, и засчитал Сото победу техническим нокаутом.

Видео боя Сото – Такаяма:

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Команда Такаямы пыталась опротестовать остановку боя, но это было безрезультатно. В ответ Кацунари провел бой с тенью продемонстрировав, что готов был продолжать бой

Все подробности в спецтеме Топовые бои уикенда

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