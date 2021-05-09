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Альварес выигрывал по очкам на момент остановки боя против Сондерса

9 мая, 07:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Билли Джо Сондерс выиграл у Сауля Альвареса только два из восьми раунда. Мексиканец доминировал на ринге и в итоге одержал досрочную победу из-за травмы соперника

Сауль Альварес

Сауль Альварес / Фото: Getty Images

Стали известны судейские записки боя между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Билли Джо Сондерсом за три чемпионских титула. Напомним, Альварес победил Сондерса техническим нокаутом – британец не вышел на девятый раунд.

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На момент остановки боя Альварес вел по очкам у всех трех судей. Двое судей отдали Сондерсу только два раунда из восьми, еще один рефери считал, что Билли Джо выглядел лучше в трех раундах.

Также стала известная причина остановки боя. В восьмом раунде Сондерс получил траву глаза. Скорее всего, у него сломана глазница. Из-за повреждения британец не мог видеть правым глазом, поэтому тренер не позволил ему продолжать бой.

Сондерс потерпел первое поражение в профессиональной карьере, также на его счету 30 побед. Для Альвареса сегодняшняя победа стала 56-й в карьере при одном поражении и двух ничьих.

Все подробности в спецтеме Топовые бои уикенда

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