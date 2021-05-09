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Рефері зарахував нокаут боксеру, який ішов в атаку. Куди він дивився?

9 травня, 09:19

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Спірним рішенням завершився поєдинок за титул WBO в першій найлегшій вазі на розігріві у битви Альварес – Сондерс. Рефері зупинив бій в дев'ятому раунді, хоча бійці в той момент обмінювалися ударами

Елвін Сото і Кацунарі Такаяма

Елвін Сото і Кацунарі Такаяма / Фото: Getty Images

Пам'ятайте скандальний бій сина Рамзана Кадирова, коли йому подарували перемогу в момент, коли суперник йшов в атаку? Сьогодні стався такий інцидент, але тільки в професійному боксі на очах у 70 тисяч глядачів!

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В андеркарті бою Сауль Альварес – Біллі Джо Сондерс на рингу зійшлися мексиканець Елвін Сото і японець Кацунарі Такаяма. На кону бою стояв титул чемпіона світу за версією WBO в першій найлегшій вазі.

24-річний Сото виглядав краще за свого 37-річного суперника, проте японець здаватися не збирався. Але іншої думки був рефері в рингу У дев'ятому раунді він з незрозумілих причин вирішив зупинити бій, коли боксери пішли в розмін ударами, і зарахував Сото перемогу технічним нокаутом.

Відео бою Сото – Такаяма:

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Команда Такаяма намагалася опротестувати зупинку бою, але це було безрезультатно. У відповідь Кацунарі провів бій з тінню продемонструвавши, що готовий був продовжувати бій

Всі подробиці в спецтемі Топові бої вікенду

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