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Перелом глазницы, не видел на один глаз: подробности остановки боя Альварес – Сондерс

9 мая, 07:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

Травма не позволила Сондерсу продолжить поединок против Альвареса. Возможно, в восьмом раунде британец получил перелом орбитальной кости, из-за чего не видел на правый глаз

Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс

Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс / Фото: Getty Images

Мексиканец Сауль Альварес победил британца Билли Джо Сондерса в поединке за титулы WBC, WBA Super и WBO в суперсреднем весе. Бой получился достаточно конкурентным, однако неожиданно завершился после восьмого раунда – угол британца отказался продолжать бой.

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Причиной остановки боя стала травма Сондерса. В восьмом раунде Альварес обрушил на своего сопернику серию мощных ударов, в результате чего у британца полностью заплыл правый глаз. Известный журналист Майк Коппингер предположил, что у Сондерса может быть сломана орбитальная кость.

Позже он процитировал Альваеса, который прямо в ринге сказал своему тренеру Эдди Рейоносо: "Я знаю, что он не выходит, потому что я сломал ему щеку".

Также промоутер Эдди Хирн рассказал, что тренер британца Марк Тиббс не позволит своему боксеру продолжать бой с одним глазом.

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Сондерс потерпел первое поражение в профессиональной карьере, также на его счету 30 побед. Для Альвареса сегодняшняя победа стала 56-й в карьере при одном поражении и двух ничьих.

Все подробности в спецтеме Топовые бои уикенда

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