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Захват анаконды: дебютант UFC победил эффектным приемом и установил рекорд

9 мая, 08:40

Александр Трикиша Александр Трикиша

Карлстон Харрис победил Кристиана Агилеру удушающим приемом анаконды. Соперник пытался вырваться из "объятий" бойца, пока едва не потерял сознание

Боец смешанных единоборств Карлстон Харрис вошел в историю UFC в своем первом бою в промоушене. 33-летний боец на турнире UFC на ESPN 24 эффектно победил Кристиана Агилеру в первом раунде.

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Харрис поймал Агилеру удушающим приемом анаконды и держал, пока соперник уже не смог сопротивляться. Он стал лишь 19-м бойцом в UFC, кому удалось победить с помощью этого приема. Также Харрис стал первым бойцом из Гайаны, победившим в UFC.

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