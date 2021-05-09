Захват анаконди: дебютант UFC переміг ефектним прийомом і встановив рекорд

Боєць змішаних єдиноборств Карлстон Харріс увійшов в історію UFC у своєму першому бою в промоції. 33-річний боєць на турнірі UFC на ESPN 24 ефектно переміг Крістіана Агілеру в першому раунді.

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Харріс зловив Агілеру задушливим прийомом анаконди і тримав, поки суперник вже не зміг чинити опір. Він став лише 19-м бійцем в UFC, кому вдалося перемогти за допомогою цього прийому. Також Харріс став першим бійцем з Гайани, який переміг в UFC.

Дивіться яскраві нокаути:

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