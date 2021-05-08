Со сколькими он переспал? Главу UFC обвинили в сексуальных отношениях с бойцами

Тренер ветерана Диего Санчеса Джошуа Фабиа заявил, что Дана Уайт вступает в отношения с девушками-спортсменками лиги, а в промоушене слишком много грязи и глупости

Президент UFC Дана Уайт / Фото: Getty Images

Главу престижного промоушена UFC Дану Уайта обвинили в сексуальных связях с бойцами. Тренер бывшей звезды лиги Диего Санчеса Джошуа Фабиа заявил, что Уайт позволяет себе завязывать отношения с девушками, выступающими в его турнирах. Ранее Хабиб решил "кинуть" босса UFC в интересах России.

"Почему никто не говорит об этом? Почему никто не рассказывает, что происходит? Дана Уайт спит с девушками-бойцами лиги. Со сколькими из них у него был секс? Со сколькими переспал матч-мейкер Шон Шелби? Это правда. Давайте проясним, в промоушене слишком много грязи и глупости. Если вы не прольете на это свет, буду показывать видео", — цитирует Фабиа BJ Penn

Реклама

Диего Санчес / Фото: Getty Images

Ветеран Санчес должен был драться 9 мая в Лас-Вегасе в соглавном бою вечера UFC против Дональда "Ковбоя" Серроне. Но на прошлой неделе медики рекомендовали освободить Диего по прозвищу "Ночной кошмар" от боя. Однако конкретные причины не сообщались. После чего и тренер американца, и сам боец выразили недовольство лигой.

Читайте также: Не злите эту женщину! Мать двоих детей безжалостно забила соперницу кулаками

Реклама

Напомним, что 39-летний Санчес – член Зала славы UFC, победитель первого сезона The Ultimate Fighter и бывший претендент на титул чемпиона в легком весе.

Ранее бывшего чемпиона UFC обманули и скандально нокаутировали.