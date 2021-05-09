Поплив, як желе: боксер не міг стояти на ногах після нокауту

Починаючий японський боксер Юкі Онако здобув другу перемогу на професійному рингу. Сьогодні вранці він нокаутував свого співвітчизника Сінсуке Нісіі в другому раунді.
Онако ухилився від удару суперника і у ту ж мить пробив з лівої в щелепу. Нісіі звалився на канвас і при цьому вдарився потилицею. Тим не менш, він зумів піднятися на ноги, але ледве стояв. Рефері довелося ловити боксера, щоб він знову не впав – "ватяні" ноги зовсім його не тримали.
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