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Поплив, як желе: боксер не міг стояти на ногах після нокауту

9 травня, 12:42

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Під час боксерського поєдинку в Японії боксер не зміг стояти на ногах після нокдауну. Рефері зловив бідолаху і зупинив поєдинок

Починаючий японський боксер Юкі Онако здобув другу перемогу на професійному рингу. Сьогодні вранці він нокаутував свого співвітчизника Сінсуке Нісіі в другому раунді.

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Онако ухилився від удару суперника і у ту ж мить пробив з лівої в щелепу. Нісіі звалився на канвас і при цьому вдарився потилицею. Тим не менш, він зумів піднятися на ноги, але ледве стояв. Рефері довелося ловити боксера, щоб він знову не впав – "ватяні" ноги зовсім його не тримали.

Дивіться яскраві нокаути:

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