Он еще и кахонист! Таким Кличко мы еще не видели

Владимир Кличко в Берлине принял участие в съемках программы The Yellow Jacket Sessions Season 4, ведущим которой является ирландский певец Ри Гарви. Это проект живой музыки на YouTube.
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Следуя дресс-коду передачи, знаменитый боксер надел желтый пиджак, и в таком виде вспомнил о своем давнем увлечении – барабанах.
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Только в этот раз Кличко играл на родственном барабанам ударном инструменте – кахоне (коробке, выполненной из дерева).
Что ж, кахонист из "Доктора Стального Молота" получился весьма эффектный!
"Я фанат музыки", – признается Кличко-младший.
Но, пожалуй, любимым его инструментом являются все-таки барабаны. Сообщалось, что в доме Кличко даже есть специальная звукоизолированная комната, где он может играть, никому не мешая.
Фото – klitschko-brothers.com
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