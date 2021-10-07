Он еще и кахонист! Таким Кличко мы еще не видели

Знаменитый боксер, который в 45 лет продолжает интриговать возможным возвращением в ринг, вспомнил о своем увлечении ударными инструментами

Владимир Кличко играет на кахоне / Фото: Instagram

Владимир Кличко в Берлине принял участие в съемках программы The Yellow Jacket Sessions Season 4, ведущим которой является ирландский певец Ри Гарви. Это проект живой музыки на YouTube.

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Следуя дресс-коду передачи, знаменитый боксер надел желтый пиджак, и в таком виде вспомнил о своем давнем увлечении – барабанах.

Только в этот раз Кличко играл на родственном барабанам ударном инструменте – кахоне (коробке, выполненной из дерева).

Что ж, кахонист из "Доктора Стального Молота" получился весьма эффектный!

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"Я фанат музыки", – признается Кличко-младший.

Но, пожалуй, любимым его инструментом являются все-таки барабаны. Сообщалось, что в доме Кличко даже есть специальная звукоизолированная комната, где он может играть, никому не мешая.

Фото – klitschko-brothers.com

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