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Какая же она алкоголичка? Экс-невеста Кличко поразила своей новой внешностью

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
2 октября, 16:41
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Хейден Панеттьер вернулась в социальные сети, где ее не было с весны. Бывшая возлюбленная Владимира Кличко шикарно выглядит
Хейден Панеттьер. Коллаж - "Сегодня"
Хейден Панеттьер. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

23 недели от американской актрисы Хейден Панеттьер не было сообщений в Instagram. И вот бывшая невеста Владимира Кличко вернулась в соцсети, опубликовав фото себя, похорошевшей, после посещения салона красоты под названием "Розовые щечки" в Шерман-Окс – районе в долине Сан-Фернандо Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

Румяненькое личико, цветет и пахнет... Может, черная полоса в жизни звездной блондинки и вправду позади?

"Мое любимое место еще с подросткового возраста. Хозяйка салона Синди и ее девочки – мои палочки-выручалочки, всегда помогают мне чувствовать себя свежей, новой и красивой каждый раз, когда я к ним захаживаю! Они мое секретное оружие", – поделилась с фолловерами 32-летняя Хейден Панеттьер.

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  • "Прекрасно выглядишь!"
  • "Нереально восхитительна! Дух захватывает"
  • "С возвращением в Instagram!" – пишут в комментариях под фото поклонники Хейден

Напомним, у Хейден и Владимира Кличко в 2014 году родилась дочь Кайя Евдокия, но в 2018-м пара распалась, после чего девушка пристрастилась к алкоголю. Апогеем разгульной жизни стал конфликт с бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который избил ее в ночном клубе. К тому же, это был не первый случай рукоприкладства!

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Хейден Панеттьер снова с Брайаном Хикерсоном
Хейден Панеттьер снова с Брайаном Хикерсоном / Фото: Getty Images

Хикерсон за избиение бывшей невесты Кличко даже угодил за решетку, тем не менее, Хейден его простила, и теперь пара пробует построить отношения с чистого листа.

Тем временем дочка Владимира Кличко и Хейден Панеттьер живет с бабушкой - матерью Владимира и Виталия Кличко – в Украине. Об этом недавно рассказал Виталий Кличко.

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