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Жена Коноплянки показала, что она не хуже Кличко

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 октября, 10:21
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Супруга полузащитника Шахтера Евгения Коноплянка, известная своим умением играть в бадминтон, блеснула еще одним талантом – гонять на доске по волнам
Виктория Коноплянка и Владимир Кличко
Виктория Коноплянка и Владимир Кличко / Фото: Instagram, Mixsport

На дворе – уже начало октября, но Викторию Коноплянку это не удержало от заплывов по Днепру.

Супруга известного украинского футболиста со своими подругами продемонстрировала мастерство в вейксерфинге – это катание на волне, создаваемой профессиональным буксировочным катером, на специальной доске.

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Судя по видео, опубликованному Викторией в Instagram, у нее все отлично получилось!

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"Мое второе лето, от которого я в восторге и которое я не забуду никогда. До следующего сезона!" – написала Виктория Коноплянка.

  • "Ваааау, а ты крутая!"
  • "Невероятная крошка"
  • "Эмоции зашкаливают", – пишут в комментариях под видео фолловеры Виктории Коноплянки

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Отметим, что этот экстремальный вид спорта является страстью и для Владимира Кличко.

Как показала Виктория Коноплянка, она держится на доске не менее уверенно, чем "Доктор Стальной Молот".

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