Восточная принцесса: украинская гимнастка покоряет Дубай

Украинская гимнастка Влада Никольченко быстро перепрофилировалась из спортсменки в модели. Красотка покоряет Дубай горячими фотосессиями

Влада Никольченко восхищает фанатов / Фото: Instagram

На свежем фото Влада предстала перед подписчиками в образе восточной принцессы. Девушка позировала на фоне песчаных дюн в эффектном восточном платье.

"Восточные сказки. Продолжите фразу", – обратилась к своим подписчикам Никольченко в Instagram.

Напомним, после того, как Влада пролетела мимо Олимпиады в Токио, она решила приостановить карьеру.