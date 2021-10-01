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Восточная принцесса: украинская гимнастка покоряет Дубай

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
1 октября, 00:04
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Украинская гимнастка Влада Никольченко быстро перепрофилировалась из спортсменки в модели. Красотка покоряет Дубай горячими фотосессиями
Влада Никольченко восхищает фанатов
Влада Никольченко восхищает фанатов / Фото: Instagram

На свежем фото Влада предстала перед подписчиками в образе восточной принцессы. Девушка позировала на фоне песчаных дюн в эффектном восточном платье.

"Восточные сказки. Продолжите фразу", – обратилась к своим подписчикам Никольченко в Instagram.

Напомним, после того, как Влада пролетела мимо Олимпиады в Токио, она решила приостановить карьеру.

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