Не нравится, что происходит в Украине! Резкое заявление Ломаченко

Украинский боксер посоветовал каждому относиться к другим как к самому себе, тогда во всем мире будет любовь и порядок

Ломаченко призвал всех жить в мире / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в эту субботу начинает новый путь к титулам. В Штатах Ломаченко подерется с Ричардом Комми.

Накануне Василий признался, что хотел победить Теофимо Лопеса одной рукой. И прокомментировал войну на Донбассе.

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"Конечно, мне не нравится то, что происходит у нас в стране. Я считаю, что мы все должны жить в мире и любви. Я хочу, чтобы все люди уважали, любили и ценили друг друга. Если каждый будет относиться к другим как к самому себе, то у нас в мире будет порядок, мир и любовь", – сказал Ломаченко американским журналистам.

Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн. Африканец получит в три раза меньше.



