Нас ждет веселая рубка! Первая дуэль взглядов Ломаченко и Комми

Василий Ломаченко и Ричард Комми встретились перед субботним поединком. Боксеры провели пресс-конференцию и посмотрели друг другу в глаза

Василий Ломаченко vs Ричард Комми / Фото: Getty Images

В ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке состоится поединок украинского экс-чемпиона мира в трех категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против нокаутера Ричарда Комми (30-3, 27 КО) из Ганы. Кстати, африканский боксер также был чемпионом мира по версии IBF в 2019 году.

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Накануне схватки боксеры провели финальную пресс-конференцию и первую дуэль взглядов.

Оба боксера пребывали в хорошем расположении духа и противостояния не получилось.

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Ломаченко сказал что-то смешное африканцу и тот разразился веселым смехом. Затем боксеры по-дружески обнялись и обменялись доброжелательными фразами.

Так ли весело будет парням на ринге?!

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Напомним, бой состоится в ночь на 12 декабря на ринге в легендарном Мэдисон-Сквер-Гарден.

Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн. Африканец получит в три раза меньше.

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

В предстоящем поединке аналитики букмекерских контор отдают предпочтение Василию. На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая: