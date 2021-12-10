Кличко назвал три вещи, которые помогут достичь всего

Владимир Кличко мечтает побить рекорд Джорджа Формана / Фото: AFP
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко не исключает продолжения карьеры. И параллельно дает советы, как добиться успеха в жизни.
Кличко выделил три вещи, которые очень важны для достижения цели.
- Сердце – нужно быть одержимым. Вы должны выложиться на полную, если хотите достичь своей цели.
- Разум - вам нужно четкое видение и четкий план.
- Руки – вы должны работать над своей задачей каждый день!
"Таким образом можно достичь ВСЕГО", – убеждает Кличко.
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Напомним, что Кличко – рекордсмен по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. У Владимира – 23 победы, он превзошел достижение Джо Луиса и Мухаммеда Али.