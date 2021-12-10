Кличко назвав три речі, які допоможуть досягти всього

Колишній чемпіон світу з боксу впевнений, що серце, розум і руки допоможуть будь-кому досягти заповітної мети у житті

Володимир Кличко мріє побити рекорд Джорджа Формана / Фото: AFP

Легендарний український боксер Володимир Кличко не відкидає продовження кар'єри. І паралельно дає поради, як досягти успіху в житті.

Кличко виділив три речі, які є дуже важливими для досягнення мети.

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Серце – треба бути одержимим. Ви повинні викластися на повну, якщо хочете досягти своєї мети. Розум – вам потрібне чітке бачення та чіткий план. Руки – ви повинні працювати над своїм завданням щодня!

"Таким чином можна досягти ВСЬОГО", – переконує Кличко.

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Нагадаємо, що Кличко – рекордсмен за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу у надважкій вазі. У Володимира – 23 перемоги, він перевершив досягнення Джо Луїса та Мухаммеда Алі.