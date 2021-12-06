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У них одно сердце: Кличко с влиятельной красоткой на вечере за 28 млн евро

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 декабря, 01:40
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Во время благотворительного вечера в Берлине знаменитый украинский боксер установил контакты с самыми важными персонами Германии
Анналена Бербок и Владимир Кличко
Анналена Бербок и Владимир Кличко / Фото: Instagram

В Германии завершился благотворительный марафон Ein Herz für Kinder ("Сердце для детей"), собравший рекордные в своей истории 27 618 170 евро.

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Звезды спорта, шоу-бизнеса и политики, собравшись в одном зале в Берлине, общались со всеми дозвонившимися к ним по телефону – за благотворительную плату. Также в рамках вечера состоялся концерт.

Среди участников марафона традиционно был и Владимир Кличко, который в Германии провел не один десяток своих боев. После мероприятия он опубликовал в Instagram фото с самыми влиятельными людьми Германии – новым канцлером Олафом Шольцом и Анналеной Бербок, будущим министром иностранных дел ФРГ.

"У нас общее сердце для детей", – подписал снимок 45-летний Кличко.

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Отметим, что Анналене Бербок – 40 лет. В юности она была бронзовым призером чемпионата Германии по прыжкам на батуте, а с 2018-го красотка – сопредседатель немецкой партии "Союз 90/ Зеленые".

Ее решения во внешней политике Германии будут иметь последствия и для Украины. Например, Бербок настаивает на ужесточении санкций к Москве, а недавно заявила, что не позволит поставку газа из России по Северному потоку-2.

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Но вернемся к марафону Ein Herz für Kinder. На гала-вечере в Берлине Владимир Кличко был запечатлен с еще одной красоткой – известной немецкой певицей 53-летней Инкой Баузе, прислонившейся к плечу знаменитого боксера.

А одним из самых трогательных моментов вечера стал выход на сцену Кличко с 6-летним мальчиком Ноа, которому три года назад осуществили пересадку сердца. Благодаря, в том числе, Владимиру малыша в 2018-м сумели вытащить с того света – теперь они вместе играют в футбол и даже занимаются боксом.

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5
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18:14
26
7
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17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
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13:29
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16
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11
14
Ингулец
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