Не подобається, що діється в Україні! Різка заява Ломаченка

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко цієї суботи розпочинає новий шлях до титулів. У Штатах Ломаченко поб'ється з Річардом Коммі.

Напередодні Василь зізнався, що хотів перемогти Теофімо Лопеса однією рукою. І прокоментував війну на Донбасі.

"Звичайно, мені не подобається те, що відбувається у нас у країні. Я вважаю, що ми всі повинні жити у мирі та любові.

Я хочу, щоб усі люди поважали, любили та цінували один одного. Якщо кожен ставитиметься до інших як до самого себе, то у нас у світі буде порядок, мир та любов", – сказав Ломаченко американським журналістам.