Бокса нет в программе Олимпиады-2028! Что произошло и что делать?

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе могут остаться без трех популярных видов спорта. Им дали время, чтобы исправить ситуацию

Александр Хижняк на канвасе / Фото: Reuters

Исполком Международного олимпийского комитета предложил 28 видов спорта на утверждение для включения в программу Олимпиады-2028.

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Среди них не оказалось трех, которые сотню лет были в олимпийской программе – бокса, тяжелой атлетики и современного пятиборья.

Но у они еще есть шанс. Бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье могут быть включены в программу Игр в Лос-Анджелесе на сессии МОК в 2023 году, но нужно решить накопившиеся проблемы.

Международная ассоциация бокса должна продемонстрировать успешное решение текущих проблем, связанных с управлением, финансовой прозрачностью и вопросами судейства.

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Международная федерация тяжелой атлетики должна обеспечивать целостность, надежность и полную независимость своей антидопинговой программы.

Международный союз современного пятиборья должен сформировать предложения по замене конного спорта в программе и формату соревнований, снижению расходов на проведения турниров, а также повышению привлекательности вида для молодежи и широкой публики.