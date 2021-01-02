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Лучший боксер современности отказался от чемпионского титула. Ему с ним неудобно

2 января, 08:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Мексиканец не планирует снова опускаться в средний вес

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес отказался от пояса чемпиона по версии WBA в среднем весе. Альварес владеет титулами WBC и WBА во втором среднем весе и дал понять, что не собирается возвращаться в средний вес. Мексиканец планирует в ближайшее время провести защиту титула против Авни Йилидирима.

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Как объяснил решение тренер боксера Эдди Рейносо, во втором среднем весе (76,2 кг) Саулю удобнее, не нужно сгонять лишний вес, поэтому они больше не собираются возвращаться в средний вес (72,6 кг), сообщает boxingscene.

Таким образом, Альварес больше не является суперчемпионом WBA в среднем весе. Пояс регулярного чемпиона WBA в этом весе принадлежит японцу Риото Мурате, а британец Крис Юбанк владеет временным чемпионским титулом.

Сауль Альварес последний раз дрался 19 декабря, победив по очкам Каллума Смита, после чего забрал не только пояс британца, но и вакантный титул WBC.

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бокс Сауль Альварес

Источник: Сегодня|Спорт

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