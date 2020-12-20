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Король ринга попал 43% своих ударов: статистика показала, почему выиграл Канело

20 декабря, 09:21

Елена Павлова Елена Павлова

Смит был очень активный, но не мог словить юркого мексиканца

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль Альварес этим утром одержал уверенную победу над британцем Каллумом Смитом и завоевал пояса WBA и WBC во 2-м среднем весе. Судьи отдали безоговорочную победу Канело – дважды 119:109 и 117:111. И его превосходство подтвердила статистика.

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Боксеры выбросили примерно одинаковое количество ударов – 494 против 539 в пользу Смита, но при этом Сауль Альварес был значительно точнее – 214 попаданий против 99. Точность ударов мексиканца составила 43%, тогда как у Смита этот показатель оказался на уровне 18%.

Канело вдвое перебил Смита как джебом – 88 против 44, так и в силовых попаданиях – 126 против 55.

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Любопытно, что в 2016 году Альварес нокаутировал старшего брата Каллума – экс-чемпиона мира в первом среднем весе Лиама Смита. Так что месть британца не удалась. Боец из Ливерпуля потерпел первое поражение в 28 поединках. Для 30-летнего Канело это был 57-й бой в карьере, в которых он добыл 54 победы, проиграв только Флойду Мейвезеру.

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