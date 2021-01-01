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Огненный чат звезд украинского спорта 1 января. Если бы он существовал

1 января, 18:46

Любомир Луканюк , Алексей Дышленко

О чем могли бы говорить наши звезды после встречи Нового года

Говорят, под Новый год, что ни пожелается – все всегда произойдет, все всегда сбывается. Вот мы и пожелали заглянуть в чат наших спортсменов. О чем они там могли бы общаться на утро после встречи Нового года.

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Напомним, что мы посмотрели соцсети наших звезд спорта. Посмотрите, как Ризатдинова, Милевский, Зинченко встречали 2021 год.

Наверное, длинные зимние вечера вперемешку с новогодними праздниками и скверной погодой загонят вас под плед с чашкой чая. И компанией в такой ситуации может стать хорошая книга. Мы советуем десять спортивных произведений, с которыми можно коротать время.

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Ну а если вы любитель фильмов, то и здесь нам есть что предложить. Смотрите нашу подборку топ-5 спортивных сериалов 2020 года.

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