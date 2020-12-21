Обидчик Ломаченко примазался к победе Сауля Альвареса

В воскресенье утром по киевскому времени после длительного перерыва вышел на ринг лучший боксер вне зависимости от весовой категории. В США Сауль Альварес лишил титула уже второго Смита, добыв 54-ю победу на профессиональном ринге в 57 боях. К славе знаменитого мексиканца решил приобщиться и чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, который в октябре выиграл объединительный поединок у украинца Василия Ломаченко.

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23-летний американец происхождением из Гондураса опубликовал в соцсетях две фотографии с Альваресом. Поздравив чемпиона во втором среднем весе с очередной победой, Теофимо поблагодарил его за "любовь и поддержку", которые Канело к нему проявлял. Свои эмоции Лопес высказал на английском и испанском.

На днях Лопес ответил Ломаченко на обвинения в "заряженности" судей. Украинец считает, что не проиграл бой в Лас-Вегасе, но Теофимо с ним не согласен.

Смотрите, что сказал бывший соперник Альвареса, россиянин Ковалев, о бое Ломаченко – Лопес:

Ковалев: "Ломаченко засудили в бою с Лопесом" Видео: Instagram

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