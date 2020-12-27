Лучшему боксеру мира определили дату нового боя и соперника

Стало известно, с кем и когда проведет следующий бой мексиканец Сауль Альварес – по версии ряда изданий, лучший боксер современности независимо от весовой категории. 27 февраля 2021 года чемпион мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе подерется с турком Авни Йылдырымом по прозвищу "Мистер Робот".

"Йылдырым – следующий обязательный претендент по версии WBC. Авни – отличный боец и готов драться с лучшими. Мы готовы к нему, почему нет", – приводит слова Эдди Рейносо, тренера Сауля Альвареса, BoxingScene.

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Сауль Альварес / Фото: Reuters

Авни Йылдырым / Фото: Instagram

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Отметим, что турецкий боксер Авни Йылдырым последний раз появлялся на ринге в феврале 2019 года, когда техническим решением проиграл Энтони Дирреллу. Всего он провел 23 поединка, победив 21 раз.

Сауль Альварес последний раз дрался 19 декабря, победив по очкам Каллума Смита.

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Ожидается, что бой Альвареса с Йылдырымом состоится в родной для Сауля Гвадалахаре.

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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