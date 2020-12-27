Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Лучшему боксеру мира определили дату нового боя и соперника

27 декабря, 20:51

Олег Люлька Олег Люлька

Мексиканец Сауль Альварес в феврале подерется с турком Авни Йылдырымом

Стало известно, с кем и когда проведет следующий бой мексиканец Сауль Альварес – по версии ряда изданий, лучший боксер современности независимо от весовой категории. 27 февраля 2021 года чемпион мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе подерется с турком Авни Йылдырымом по прозвищу "Мистер Робот".

"Йылдырым – следующий обязательный претендент по версии WBC. Авни – отличный боец и готов драться с лучшими. Мы готовы к нему, почему нет", – приводит слова Эдди Рейносо, тренера Сауля Альвареса, BoxingScene.

Реклама

Сауль Альварес

Сауль Альварес / Фото: Reuters

Авни Йылдырым

Авни Йылдырым / Фото: Instagram

Реклама

Отметим, что турецкий боксер Авни Йылдырым последний раз появлялся на ринге в феврале 2019 года, когда техническим решением проиграл Энтони Дирреллу. Всего он провел 23 поединка, победив 21 раз.

Сауль Альварес последний раз дрался 19 декабря, победив по очкам Каллума Смита.

Читайте также: Сколько зарабатывает лучший боксер мира: озвучили гонорары Канело и Головкина

Ожидается, что бой Альвареса с Йылдырымом состоится в родной для Сауля Гвадалахаре.

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Сауль Альварес Авни Йылдырым
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тяжелые времена: как братьев Кличко побили американские братья
Тяжелые времена: как братьев Кличко побили американские братьяБокс
Три нокдауна и нокаут в первом раунде! Падал бывший обладатель пояса WBC
Три нокдауна и нокаут в первом раунде! Падал бывший обладатель пояса WBCБокс
"Совершенный удар": сын Цзю показал тренировку хука, которым вырубает соперниковБокс
Украинский боксер покупает свои бои: громкое обвинение от скандального Редкача
Украинский боксер покупает свои бои: громкое обвинение от скандального РедкачаБокс
Редкач жестко потроллил
Редкач жестко потроллил "патриарха" Ломаченко насчет марихуаныБокс
51 нокдаун в бою из 17 раундов: невероятный рекорд бокса, который никогда не смогут побить
51 нокдаун в бою из 17 раундов: невероятный рекорд бокса, который никогда не смогут побитьБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять