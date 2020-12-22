Сколько зарабатывает лучший боксер мира: озвучили гонорары Канело и Головкина

Последними большими боксерскими шоу 2020 года стали вечера с участием именитого казахстанца Геннадия Головкина и лучшего бойца современности вне зависимости от категорий мексиканца Сауля Альвареса. А сегодня издание Boxing Scene рассекретило гонорары звезд ринга.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин победил поляка Камила Шемерету нокаутом в седьмом раунде и сохранил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. А на свой счет GGG положил 7 миллионов долларов.
Канело выиграл у чемпиона WBA Каллума Смита единогласным решением судей 117:111 и дважды 119:109. После чего мексиканец забрал не только пояс британца, но и вакантный титул WBC во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). За свой поединок Сауль Альварес получил 20 млн долларов. Поэтому, как утверждает издание, именно Канело будет диктовать условия третьего боя с Головкиным, если он все же состоится.
Ранее мы писали, король ринга попал 43% своих ударов: статистика показала, почему выиграл Канело.
Смотрите, как готовились к бою Головкин и Деревянченко
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