Месть за брата не состоялась: Канело лишил титула уже второго Смита

Сауль Альварес стал чемпионом WBA и WBC во втором среднем весе

Лучший боксер мира, независимо от категории, мексиканец Сауль Альварес вернулся в ринг после годичного перерыва и не оставил шансов до этого небитому британцу, чемпиону WBA во 2-м среднем весе Каллуму Смиту. Этим утром в Сан-Антонио Канело выиграл единогласным решением судей 117:111 и дважды 119:109, после чего забрал не только пояс британца, но и вакантный титул WBC во 2-м среднем весе (до 76,2 кг).

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Сауль Альварес – Каллум Смит / Фото: Reuters

Смит неплохо смотрелся в стартовых раундах, тревожил Сауля своим джебом. Но не смог использовать свое преимущество в габаритах в полной мере. Канело, который был ниже Каллума на 18 см и имел на 19 см меньше размах, пер на противника, как танк, и легко маневрировал между его длинными руками.

Действенным оружием мексиканца стал апперкот. Также Смит пропустил много болезненных ударов по корпусу. Если в последнем раунде Каллум пытался выжить, то Альварес выглядел на удивление бодро без особых следов побоев на лице. Для 30-летнего Канело это был 57-й бой в карьере, в которых он добыл 54 победы, проиграв только Флойду Мейвезеру.

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Любопытно, что в 2016 году Альварес нокаутировал старшего брата Каллума – экс-чемпиона мира в первом среднем весе Лиама Смита. Так что месть британца не удалась. Боец из Ливерпуля потерпел первое поражение в 28 поединках.

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