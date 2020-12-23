Ломаченко попал под раздачу: его унизил собственный промоутер

Боб Арум назвал "тупыми" заявления украинца о том, что его засудили в поединке с Лопесом

Заявление Василия Ломаченко о том, что судьи были заряжены на победу Теофимо Лопеса в их недавнем поединке в Лас-Вегасе, раскритиковал собственный промоутер украинца – 89-летний босс компании Top Rank Боб Арум. Причем, как говорят в таких случаях, не выбирая выражений.

"Комментарии Ломаченко такие же тупые, как и те, которые давал Уайлдер по поводу поражения Тайсону Фьюри. Мол, Фьюри чем-то набил перчатки, а его собственный угол отравил ему воду. Это смешно"

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Лопес, Арум и Ломаченко / Фото: Boxing Scene

"Проблема всех сейчас заключается в том, что когда президент США несет чушь каждый раз, когда открывает рот, и обычно в этих словах нет ни капли правды, всем кажется, что у них есть лицензия на изобретение собственных конспирологических теорий"

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

"Возможно, в случае с Ломаченко судья Джули Ледерман, которая является очень честным человеком, ошиблась, отдав ему только один раунд. Но судьями боя были авторитетные люди. Я думаю, что все, кто смотрел этот бой, как бы они ни посчитали – 7-5, 8-4 или даже 9-3, – понимали, что Лопес однозначно победил"

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Василий Ломаченко и, справа от него, Боб Арум / Фото: AFP

"Так что я считаю, что эти комментарии Василия были совершенно неуместными. Когда я буду говорить с Ломаченко, то скажу ему это", – заявил Боб Арум в комментарии каналу iFL TV

Отметим, впрочем, что Боб Арум является промоутером не только Василия Ломаченко, но и победившего украинца Теофимо Лопеса. Следовательно, во многом от Арума зависит, будет ли реванш Ломаченко – Лопес.

Напомним, Ломаченко хочет реванша с Лопесом. "Это будет точка в моей карьере, если я проиграю, и точка – если я забираю все пояса", – говорит Василий.

Между тем Лопес пока что давать реванш Ломаченко не собирается. По словам отца Теофимо, они стремятся к другому бою, который принесет им 10 миллионов долларов.

Как тренируется Василий Ломаченко

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