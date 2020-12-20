"Ломаченко, ты плакса": известный промоутер проехался по Васе за "наезд" на судей

Лу Ди Белла обвинил украинца в том, что тот не умеет проигрывать достойно

Обвинения из уст Василия Ломаченко, что судьи были заряжены на победу Теофимо Лопеса в его недавнем поединке в Лас-Вегасе, вызвало скептическую реакцию за океаном. В частности, известный американский промоутер Лу Ди Белла, в числе подопечных которого и украинец Сергей Деревянченко, назвал Василия плаксой.

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"Это интервью вызывает беспокойство. Лома не победил. Бой никак не должен был завершиться вничью. Беспочвенные обвинения в подкупе – смешны. Поражение без достойного поведения – это печально. Нытье, подобно маленькому плаксе, звучит дер***во на любом языке", – написал в Twitter Ди Белла.

Напомним, 17 октября в Лас-Вегасе Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей – 116:112, 119:109, 117:111. Украинец с такими оценками категорически не согласен.

"Раз пять пересмотрел бой и считаю, что не проиграл Лопесу. 1, 3, 4, 5-й раунды – его. Шестой под вопросом, пусть будет его. 2, 7-11-й раунды – мои, 12-й отдаю ему. У нас ничья. А если мы имеем ничью, то смотрим негласное правило чемпионатов мира по боксу – берем чемпионские раунды. 10-11 выиграл я, 12 – он. Счет 2:1", – считает себя победителем того боя Ломаченко.

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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При этом Ломаченко хочет реванша с Лопесом. "Это будет точка в моей карьере, если я проиграю, и точка – если я забираю все пояса", – говорит Василий.

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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