Ломаченко после операции уже бегает кроссы и планирует следующий бой весной

Менеджер украинца уточнил, когда он приступит к полноценным тренировкам

Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Эгис Климас рассказал, как бывший чемпион мира в легком весе восстанавливается после операции на плече. А также признался, когда Лома вернется в ринг после поражения от Теофимо Лопеса в октябре.

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"Восстановление Ломаченко после операции идет хорошо. Он уже бегает кроссы и понемногу начинает работать в зале. Хочет вернуться на ринг как можно скорее. Врачи сказали, что к полноценным тренировкам, даже с нагрузками на плечо, он сможет приступить уже в конце января", – сказал Климас Boxіng Scene.

Также менеджер заметил, что, возможно, Василий уйдет во второй полулегкий вес.

"Все зависит от обстоятельств. Если получим хороший бой в легком весе, он останется. Если же нет, то Ломаченко вернется в 59 кг. И во втором полулегком весе, и в полулегком есть большие имена. Так что возможностей достаточно. Рассчитываем вернуться в апреле или мае", — сказал Климас.

Ранее мы писали, что Ломаченко считает, что его засудили в бою с Лопесом: "Судьи были заряжены".

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Смотрите, как тренируется Ломаченко

Как тренируется Василий Ломаченко

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