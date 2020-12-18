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"Судьи были заряжены": Ломаченко считает, что его засудили в бою с Лопесом

18 декабря, 09:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ломаченко сам назвал раунды, которые выиграл у Лопеса

Василий Ломаченко считает, что его засудили в поединке против Теофимо Лопеса. Украинец неоднократно пересматривал бой и не видел такого явного преимущества, которое насчитали судьи.

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"Раз пять пересмотрел бой и считаю, что не проиграл Лопесу. Как бы я оценивал бой? 1, 3, 4, 5 раунды его. Шестой под вопросом, пусть будет его. При чем, эти все раунды я отдаю ему с предвзятым отношением к себе. Если я буду их рассматривать по правилам, возможно, это будут другие записки.

2, 7-11 раунды себе, 12-й отдаю ему. У нас ничья. А если мы имеем ничью, мы смотрим негласное правило чемпионатов мира по боксу. Смотрим 10-12 раунды. Если поединок проходит в равных условиях, мы берем чемпионские раунды. 10-11 выиграл я, 12 – он. Счет 2:1.

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Даже если бы я в первой половине взял еще три раунда, то на записках не выиграл бы поединок. О чем это говорит? Судьи были заряжены. Там и не пахло тем, что судили бы объективно, честно. Я точно знаю, что это была чья-то игра", – заявил Ломаченко в интервью официальному каналу боксера в Instagram.

Напомним, что Ломаченко проиграл первые семь раундов на записках всех судей. Судейские записки боя Ломаченко – Лопес есть на нашем сайте.

Ранее Ломаченко рассказал о трудностях в легком весе: "Соперники взвешиваются 61 кг, а в день боя выходят по 69-70 кг". Украинец считает, что 61 кг – максимальная категория для него.

Как тренируется Василий Ломаченко
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Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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