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"Ломаченко – дива. Мы о нем уже забыли": отец Лопеса – о будущем Теофимо

21 декабря, 15:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Новый чемпион мира в легком весе не собирается давать реванш украинскому боксеру

После недавнего поражения в объединительном бою Василий Ломаченко не собирается опускать руки и хочет получить реванш от Теофимо Лопесса. Однако молодой американец не горит желанием снова биться с украинцем. Сегодня обидчик Ломаченко примазался к победе Сауля Альвареса.

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Теофимо Лопес-старший рассказал YouTube-каналу FightHype, что его сын не собирается давать реванш и смотрит вперед:

"Еще два года назад я говорил всем, что Ломаченко – дива. Я могу рассказать о человека сразу после того, как его встречу. То, как он отнесся ко мне в тот день, когда я взбесился из-за него, определило отношение к нему. Мне не понравилось его поведение, и я сказал ему, что мой сын его побьет. Я всем говорил в течение двух лет, что мой сын его победит. И мы это сделали.

Сейчас для нас нет пределов. Мы даже не берем в расчет Ломаченко. Мы думаем о Хосе Рамиресе, о завоевании титулов, о денежных боях. Например, поединке с Джорджом Камбососом в Австралии. 65 тысяч зрителей на стадионе – это было бы сумасшествием. Теофимо станет первым молодым боксером, который заработает 10 миллионов долларов за бой. Это то, к чему мы стремимся".

Камбосос – непобедимый австралиец, официальный претендент по версии IBF. Американец Хосе Рамирес выступает категорией выше, в августе он победил украинца Виктора Постола.

Ранее Лопес назвал Ломаченко после боя обычным боксером.

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Смотрите, как выглядело плечо Василия после операции:

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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