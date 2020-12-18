Ломаченко хочет реванш: "Это была бы точка в моей карьере. Но Лопес боится"

Василий Ломаченко хочет провести реванш с Теофимо Лопесом. Напомним, украинец проиграл американцу, боксируя с травмой плеча. Тем не менее, Василий уверен, что команда Теофимо откажется от повторного боя.

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"Я – за реванш и хотел бы реванш. Этот бой поставит все точки. Точка в моей карьере, если я проиграю, точка – если я забираю все пояса. А для него… До поединка он рассказывал, что нокаутирует меня в третьем раунде и ставил на это деньги, но бой прошел все 12 раундов. По ходу пьесы он менял сценарий, раскручивал бой. Сейчас он тоже говорит, что нокаутировал бы меня. Так что тебе мешало? Почему ты не нокаутировал? Где твой нокаутирующий удар?

Думаю, что он не примет реванш, потому что они его боятся. А боятся, потому что знают, что я боксировал с травмой. В повторном бою никто не будет ждать. У Лопеса тоже была травма ноги? Какой перелом? Он в конце боя сальто прыгнул, о каком переломе можно говорить? Может, он тогда и поломал себе палец, а рассказывает, что во время поединка", – заявил Ломаченко.

Также Ломаченко рассказал о своей травме плеча и причинах, почему не решился перенести бой.

"Пусть каждый поставит себя на мое место. Я получил шанс и не знал, что будет завтра. Вдруг, пандемия так разойдется, что все закроется еще на год-полтора. Очень много было поставлено на кон, сказано с его стороны. МРТ не показало большую проблему. Диагноз был бурсит. Он дает боль. От него можно сделать уколы, но после них не становилось легче. Ты сделал укол и у тебя неделя пауза. На вторую неделю начинаешь спарринговать, в среду или пятницу у тебя снова проблема с плечом, и ты опять делаешь укол. Так было три раза и отец говорит: "Слушай, давай не будем боксировать, перенесем", – рассказал боксер.

Ранее Ломаченко рассказал о трудностях в легком весе: "Соперники взвешиваются 61 кг, а в день боя выходят по 69-70 кг". Украинец считает, что 61 кг – максимальная категория для него.

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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