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Ломаченко пересмотрел бой с Лопесом в особенном формате и вынес приговор

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
7 декабря, 10:25
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Лагерь украинского боксера считает, что Васю ограбили судьи – поединок против Теофимо Лопеса Ломаченко не проиграл
Ломаченко - Лопес
Ломаченко - Лопес / Фото: Getty Images

Перед поединком с Ричардом Комми 11 декабря Василий Ломаченко вернулся к бою годичной давности против Теофимо Лопеса, в котором проиграл единогласным решением судей.

Украинец заявил, что пересмотрел тот поединок в особенном формате – "в замедленном повторе" – и пришел к выводу, что судьи поступили с ним несправедливо.

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"Я не чувствую, что проиграл бой с Лопесом. Нет, я так не считаю. Я смотрел этот бой в замедленном повторе – это была ничья", – сказал Василий Ломаченко в фильме RELENTLESS: Lomachenko.

Лопес vs Ломаченко
Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Менеджер украинского боксера Эгис Климас выразился еще жестче – Васю тогда "ограбили".

"Выдал ли Лома свое лучшее выступление в бою с Лопесом? Нет. Но проиграл ли он в том поединке? Тоже нет. Как минимум в том бою была ничья. В тот вечер звезды не сошлись для Ломаченко. Какие были мои чувства? Естественно, это плохое чувство, когда твой боец проигрывает поединок. Даже не проигрывает, а его грабят", – отметил Эгис Климас.

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Отметим, что накануне предстоящего боя с Ричардом Комми Васю предупредил промоутер Александра Усика – Ломаченко может проиграть нокаутом.

Комми vs Ломаченко
Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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