Ломаченко пересмотрел бой с Лопесом в особенном формате и вынес приговор

Перед поединком с Ричардом Комми 11 декабря Василий Ломаченко вернулся к бою годичной давности против Теофимо Лопеса, в котором проиграл единогласным решением судей.
Украинец заявил, что пересмотрел тот поединок в особенном формате – "в замедленном повторе" – и пришел к выводу, что судьи поступили с ним несправедливо.
"Я не чувствую, что проиграл бой с Лопесом. Нет, я так не считаю. Я смотрел этот бой в замедленном повторе – это была ничья", – сказал Василий Ломаченко в фильме RELENTLESS: Lomachenko.
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Менеджер украинского боксера Эгис Климас выразился еще жестче – Васю тогда "ограбили".
"Выдал ли Лома свое лучшее выступление в бою с Лопесом? Нет. Но проиграл ли он в том поединке? Тоже нет. Как минимум в том бою была ничья. В тот вечер звезды не сошлись для Ломаченко. Какие были мои чувства? Естественно, это плохое чувство, когда твой боец проигрывает поединок. Даже не проигрывает, а его грабят", – отметил Эгис Климас.
Отметим, что накануне предстоящего боя с Ричардом Комми Васю предупредил промоутер Александра Усика – Ломаченко может проиграть нокаутом.
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