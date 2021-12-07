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Васю завалят? Промоутер Усика дал резкий прогноз на бой Ломаченко – Комми

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
7 декабря, 09:16
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По мнению Александра Красюка, высоки шансы, что поединок с Ричардом Комми завершится досрочным поражением Василия Ломаченко
Ломаченко vs Комми
Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram

11 декабря в Нью-Йорке в нетитульном бою Василий Ломаченко подерется с первым в своей профи-карьере соперником из Африки – ганцем Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.

И хотя букмекеры считают большим фаворитом боя Ломаченко, у Василия есть все шансы проиграть нокаутом.

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Так считает промоутер Александра Усика Александр Красюк.

"Букмекеры дают 1,18 на Васю и 5,8 на победу Комми. Очень сильное преимущество на стороне Василия. Заливаться на него нет экономической целесообразности. Мое личное мнение, что шансы не настолько разнятся. Это ошибка, которую букмекеры совершили с боем Лопес – Камбосос".

"Дело не в том, что Ломаченко плох или постарел, а в том, что Комми – хорош".

Комми vs Ломаченко
Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

"Оценивая потенциал Ричарда, многие берут во внимание, что он проиграл Лопесу нокаутом. А Комми проиграл просто потому, что был менее удачливым в размене правыми ударами. Если удар Комми пролетел в двух сантиметрах возле носа, то удар Лопеса залетел в голову. Если бы Комми попал Лопесу по голове, то результат был бы в другую сторону. Здесь просто вопрос фарта".

Комми vs Ломаченко
Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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"Если оценивать шансы на победу Василия, то они у него намного выше, чем у Комми. В процентах – 70 на 30. С Комми это много. Этот поединок с большей вероятностью пройдет всю дистанцию, чем завершится досрочно. Но если он завершится досрочно, то с большей вероятностью не в пользу Васи. Если побеждает Комми, то с большей вероятностью досрочно, нежели по очкам".

Ричард Комми
Ричард Комми / Фото: Getty Images

"Впрочем, самая высокая вероятность, что бой Ломаченко – Комми продлится 12 раундов, и Вася выиграет по очкам", – поделился прогнозом Александр Красюк в интервью каналу Бегущий Банкир.

Александр Красюк и Александр Усик
Александр Красюк и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми 11 декабря составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн. Африканец получит в три раза меньше.

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Также мы рассказывали, что за поражение Ломаченко призвали молиться 30 миллионов человек.

Смотрите, как в предыдущем бою Комми нокаутировал доминиканца Маринеса

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