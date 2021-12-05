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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Так украинцев еще не унижали. Названы лучшие боксеры в истории

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
5 декабря, 19:55
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Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум не упомянул наших боксеров в числе лучших. С экспертом по этому поводу можно поспорить
Лучшие боксеры мира по версии Арума
Лучшие боксеры мира по версии Арума

Глава компании Top Rank, Боб Арум назвал имена четырех боксеров, которых он считает лучшими в истории.

"Это Мохаммед Али, Марвин Хаглер, Мэнни Пакьяо и Тайсон Фьюри. Хаглер был лучшим. Какой же отличный парень! Он ушел от нас слишком рано", – заявил Арум.

Мохаммед Али – чемпион Олимпийских игр 1960 года, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе (1964-1966, 1974-1978). Считается лучшим боксером в истории.

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Марвин Хаглер – абсолютный чемпион мира в средней весовой категории. Победил 11 боксеров (из них 10 нокаутом) за титул чемпиона мира.

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Мэнни Пакьяо – единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Тайсон Фьюри – действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе.

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В общем, все достойны считаться великими. Но странно, что Арум не упомянул своего подопечного Василия Ломаченко, который становился чемпионом мира в трех весовых категориях.

Ничего не сказал об Александре Усике, который был абсолютным чемпионом в тяжелом весе и забрал пояса Энтони Джошуа в супертяжах.

А Владимир Кличко? Боксер, который долгие годы удерживал звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Является рекордсменом по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в тяжелом весе — 23, побив рекорд, принадлежавший Джо Луису и Мухаммеду Али.

А тем временем шансы увидеть схватку двух супертяжеловесов современности между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри возрастают. По словам того же Боба Арума, бой можно будет провести в марте следующего года в Саудовской Аравии.

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