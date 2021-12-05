Так украинцев еще не унижали. Названы лучшие боксеры в истории

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум не упомянул наших боксеров в числе лучших. С экспертом по этому поводу можно поспорить

Лучшие боксеры мира по версии Арума

Глава компании Top Rank, Боб Арум назвал имена четырех боксеров, которых он считает лучшими в истории.

"Это Мохаммед Али, Марвин Хаглер, Мэнни Пакьяо и Тайсон Фьюри. Хаглер был лучшим. Какой же отличный парень! Он ушел от нас слишком рано", – заявил Арум.

Мохаммед Али – чемпион Олимпийских игр 1960 года, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе (1964-1966, 1974-1978). Считается лучшим боксером в истории.

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Марвин Хаглер – абсолютный чемпион мира в средней весовой категории. Победил 11 боксеров (из них 10 нокаутом) за титул чемпиона мира.

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Мэнни Пакьяо – единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Тайсон Фьюри – действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе.

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В общем, все достойны считаться великими. Но странно, что Арум не упомянул своего подопечного Василия Ломаченко, который становился чемпионом мира в трех весовых категориях.

Ничего не сказал об Александре Усике, который был абсолютным чемпионом в тяжелом весе и забрал пояса Энтони Джошуа в супертяжах.

А Владимир Кличко? Боксер, который долгие годы удерживал звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Является рекордсменом по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в тяжелом весе — 23, побив рекорд, принадлежавший Джо Луису и Мухаммеду Али.

А тем временем шансы увидеть схватку двух супертяжеловесов современности между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри возрастают. По словам того же Боба Арума, бой можно будет провести в марте следующего года в Саудовской Аравии.