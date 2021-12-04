За поражение Ломаченко призвали молиться 30 миллионов человек

В Гане просят высшие силы помочь своему земляку Ричарду Комми одолеть Василия Ломаченко в поединке, который состоится через неделю

Гана молится за поражение Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Боксерская ассоциация Ганы (GBA) призвала всех жителей страны молиться за победу своего земляка Ричарда Комми в бою против Василия Ломаченко, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке.

Об этом говорится в письме ганской боксерской ассоциации, адресованному Комми, которое Ричард по прозвищу Терминатор опубликовал у себя в Instagram.

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"Мы оптимистично настроены в отношении того, что Ричард Комми победит Василия Ломаченко и станет на шаг ближе к титулу двукратного чемпиона мира. Ему это по зубам. GBA просит всех ганцев (а это 31 млн человек), особенно боксерское сообщество страны, помянуть Ричарда Комми в своих молитвах, чтобы помочь ему добиться триумфа в предстоящем поединке", – призывает своих сограждан Боксерская ассоциация Ганы.

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

"То, что у меня за спиной вся Гана, невероятно вдохновляет. Сделаю все, чтобы вы мной гордились", – написал по этому поводу Ричард Комми.

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Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Отметим, что букмекеры дают всего лишь 17 процентов на победу Комми, считая безоговорочным фаворитом Ломаченко.

Однако поединок Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа, состоявшийся на днях на той же арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, показал, что букмекерские расклады могут быть обманчивы.

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Камбососу давали еще меньше шансов на победу, чем сейчас Комми, – всего 12 процентов – а он сенсационно лишил Лопеса чемпионских поясов.

Тем временем Ломаченко уже заявил, что готов подраться с Камбососом – но для начала намерен разделаться с Комми.

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

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