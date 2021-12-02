Ломаченко оказался за колючим забором в США

Василий Ломаченко показал, как готовится к бою с Ричардом Комми, который состоится уже 11 декабря в Нью-Йорке.
Украинский боксер в Лос-Анджелесе упражняется на площадке, огражденной колючим забором. Никто Васе не мешает.
Далее по теме
Отметим, что внешний вид Ломаченко со времени старта тренировочного сбора изменился. Начинал его Василий, постригшись налысо, но с тех пор волосы уже отросли.
Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми 11 декабря составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн. Африканец получит в три раза меньше.
В предстоящем поединке аналитики букмекерских контор отдают предпочтение Васе. На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми по прозвищу Терминатор – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:
- выигрыш Ломаченко – 80%
- выигрыш Комми – 17%
- ничья – 3%
Однако поединок Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа, состоявшийся на днях на той же арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, показал, что букмекерские расклады могут быть обманчивы.
Камбососу давали еще меньше шансов на победу, чем сейчас Комми – всего 12 процентов – а он сенсационно лишил Лопеса чемпионских поясов.