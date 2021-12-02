Ломаченко оказался за колючим забором в США

Украинский боксер оградился от внешнего мира перед поединком с Терминатором, до которого осталось чуть больше недели

Василий Ломаченко перед боем с Ричардом Комми / Фото: Коллаж: Сегодня

Василий Ломаченко показал, как готовится к бою с Ричардом Комми, который состоится уже 11 декабря в Нью-Йорке.

Украинский боксер в Лос-Анджелесе упражняется на площадке, огражденной колючим забором. Никто Васе не мешает.

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Отметим, что внешний вид Ломаченко со времени старта тренировочного сбора изменился. Начинал его Василий, постригшись налысо, но с тех пор волосы уже отросли.

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Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми 11 декабря составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн. Африканец получит в три раза меньше.

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

В предстоящем поединке аналитики букмекерских контор отдают предпочтение Васе. На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми по прозвищу Терминатор – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

выигрыш Ломаченко – 80%

выигрыш Комми – 17%

ничья – 3%

Однако поединок Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа, состоявшийся на днях на той же арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, показал, что букмекерские расклады могут быть обманчивы.

Лопес выиграл у Ломаченко, но проиграл Камбососу / Фото: Getty Images

Камбососу давали еще меньше шансов на победу, чем сейчас Комми – всего 12 процентов – а он сенсационно лишил Лопеса чемпионских поясов.