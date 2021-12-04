Усик палит из ружья от Ломаченко и пугает до смерти (видео)

У Александра Усика крайне неоднозначные отношения с оружием – подписчики явно не в восторге от такого увлечения боксера

Усик с ружьем от Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока решается, с Энтони Джошуа или же с Тайсоном Фьюри будет драться весной Александр Усик, в Сети появилось видео, как украинский боксер пошел на охоту.

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Усик заряжает ружье, стреляет – мимо. При этом на видео видно пробегающего в лесных угодьях лося.

Пользователи соцсетей восприняли такой контент с участием Усика неоднозначно.

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Отстрел Джошуа!

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Один вопрос – зачем? – пишут в комментариях неравнодушные.

А ведь в начале года мы писали о том, как ружье Усика непроизвольно выстрелило на охоте: чуть не убил напарника.

Тогда Усик стрелял по утке, но понял, что добыча улетела и опустил ружье. А оно выстрелило снова – непроизвольно. К счастью, все обошлось, хоть самого Усика, сложилось впечатление, от испуга, передернуло.

"Пальчики чуть не развернулись в другую сторону! Явно не читал правила обращения с оружием! Если бы утка летела в другую сторону, ты застрелил бы напарника!" – корили тогда Усика фолловеры

Момент с непроизвольным выстрелом – на 4:00

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Кстати, Усик признается: "Вот, береточка у меня. Beretta – это мне кум мой (Василий Ломаченко) подарил на 30-летие. Вот я ее и использую. Правда, она очень мало выстрелов делала. Больше стояла в сейфе. Но приятно с ней ходить".