Ломаченко на пятой точке после танца с большим парнем

Украинскому боксеру Василию Ломаченко показали, что его ждет в случае выхода в ринг против ирландской звезды смешанных единоборств Конора Макгрегора

Коллаж - Ломаченко против Макгрегора / Фото: Twitter

Василий Ломаченко поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с японцем Масаеси Накатани, которого он нокаутировал накануне в Лас-Вегасе.

"Огромное спасибо моим фанам по всему миру", – написал у себя в Twitter Ломаченко

На этот твит Василия занятно отреагировал пользователь UFCStats, обратившись к украинцу: "Когда будешь готов танцевать с большими парнями, ты знаешь, кого позвать".

При этом был опубликован коллаж с Василием Ломаченко на полу ринга – на пятую точку его усадил экс-чемпион мира в смешанных единоборствах Конор Макгрегор.

Напомним, у звезды поединков в "клетке" Макгрегора имеется опыт боксерских боев – в 2017-м ирландец проиграл техническим нокаутом Флойду Мейвезеру.

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При этом Конор лестно отзывается о Ломаченко: "Украинский бокс просто феноменальный. Очень хорошо знаю Василия. Ему надо попробовать силы в ММА. У него все получится".