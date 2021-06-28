Ломаченко на пятой точке после танца с большим парнем

Василий Ломаченко поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с японцем Масаеси Накатани, которого он нокаутировал накануне в Лас-Вегасе.
"Огромное спасибо моим фанам по всему миру", – написал у себя в Twitter Ломаченко
На этот твит Василия занятно отреагировал пользователь UFCStats, обратившись к украинцу: "Когда будешь готов танцевать с большими парнями, ты знаешь, кого позвать".
При этом был опубликован коллаж с Василием Ломаченко на полу ринга – на пятую точку его усадил экс-чемпион мира в смешанных единоборствах Конор Макгрегор.
Напомним, у звезды поединков в "клетке" Макгрегора имеется опыт боксерских боев – в 2017-м ирландец проиграл техническим нокаутом Флойду Мейвезеру.
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При этом Конор лестно отзывается о Ломаченко: "Украинский бокс просто феноменальный. Очень хорошо знаю Василия. Ему надо попробовать силы в ММА. У него все получится".